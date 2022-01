Popescu: Legea offshore va fi modificata. 40% din gaze vor fi stocate in Romania

Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu, citeaza stiripesurse.ro.Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor offshore este ultima din restrictiile impuse asupra sectorului energetic pe care Guvernul de la Bucuresti nu a reusit pana acum sa o amendeze. Insa, cele trei partide care formeaza ... citeste toata stirea