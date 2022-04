Popescu: Suntem interesati sa importam gaz natural lichefiat din Israel, via Egipt

Romania este interesata sa importe LNG (Liquefied Natural Gas, n.r.) din Israel, via Egipt, pentru a valorifica toate oportunitatile pentru consolidarea propriei securitati energetice, conform ministrului Energiei, Virgil Popescu."Intarirea relatiilor bilaterale dintre Romania si Israel, in mod special in domeniul energiei, este un deziderat important de atins. In aceste zile impreuna cu Cosmin Ghita - CEO SNN, Bogdan Badea - CEO Hidroelectrica, Aristotel Jude - CEO Romgaz si Razvan Popescu ... citeste toata stirea