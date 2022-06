Premierul Belgiei: UE trebuie sa cumpere energie in mod colectiv si sa implementeze plafonarea preturilor la gaze

Statele membre UE trebuie sa inceapa sa cumpere energie in mod colectiv si sa implementeze plafonarea preturilor la gaze, pentru a preveni o criza majora in urmatoarea iarna, a afirmat premierul belgian Alexander De Croo, transmite Reuters.Alexander De Croo"Trebuie sa formam un bloc energetic. Daca operam toti pe cont propriu, ne vom duce singuri in jos", a declarat oficialul, inaintea reuniunii liderilor UE de la Bruxelles, citeaza Agerpres.Acesta a adaugat: "Trebuie sa incepem sa ... citeste toata stirea