Presedintele Bancii Mondiale: Economia lumii se confrunta cu perspective sumbre

Economia lumii se confrunta cu perspective sumbre, a avertizat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, deoarece efectele pandemiei continua sa afecteze cresterea, in special in tarile sarace, transmite BBC, citat de Agrepres.Cele mai recente previziuni ale Bancii Mondiale indica o incetinire a cresterii economiei globale la 4,1% in 2022, de la 5,5% in 2021. Incetinirea vine pe fondul amenintarilor provocate de pandemie, a incetarii masurilor guvernamentale de sprijin si a scaderii ... citeste toata stirea