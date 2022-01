Pretul carburantilor a explodat! Pragul de 7 lei va fi depasit

Preturile carburantilor cresc in continuare cu o viteza alarmanta. In mai putin de o luna, preturile benzinei si motorinei s-au scumpit cu 80 de bani. Iar analistii economici avertizeaza ca in doar cateva luni pragul de 7 lei va fi depasit.La 1 ianuarie pretul mediu al unui litru de benzina era de 6.16 lei, iar pentru motorina - 6.11 lei/litru. Astazi, pretul mediu pentru benzina a ajuns la 6.63 lei/litru, iar pentru motorina - 6.57 lei/ litru.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui ... citeste toata stirea