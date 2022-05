Pretul energiei pe bursa a scazut cu 36,5% in aprilie fata de luna martie

Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a inregistrat o scadere cu 36,5% in luna aprilie fata de martie, potrivit rapoartelor lunare publicate pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres.Astfel, in aprilie pretul mediu a fost 861 lei pe MWh, fata de 1.356 lei pe MWh in martie.Totusi, comparativ cu aprilie 2021, cotatia pe piata spot este mai mare cu 178%.Valoarea totala a tranzactiilor in aprilie 2022 pe aceasta piata a fost de 1,781 miliarde de lei, in crestere cu 132% ... citeste toata stirea