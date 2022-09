Pretul gazelor naturale in Europa a revenit sub 200 de euro pentru un Megawatt-ora

Pretul gazelor naturale in Europa a coborat joi pana la 197 de euro pentru un Megawatt-ora, revenind sub pragul de 200 de euro pentru un Megawatt-ora pentru prima data de la inceputul lunii august, transmite DPA.Aceasta evolutie a venit in contextul in care preturile pentru contractele TTF la bursa din Tarile de Jos, unde se stabilesc tarifele de referinta in Europa, au scazut cu aproape 8%, citeaza Agerpres.Scaderea cotatiilor vine cu o zi inainte de reuniunea ministrilor europeni ai ... citeste toata stirea