Pretul petrolului a revenit la nivelul de dinaintea invadarii Ucrainei pe fondul temerilor de recesiune

Cotatia barilului de petrol a scazut, joi, cu peste 5% si a revenit la nivelul la care era inainte de debutul razboiului din Ucraina, afectat de temerile privind o recesiune care ar ameninta cererea de petrol, in contextul unei inflatii record in SUA si zona euro, transmite AFP.In jurul orei 14:15 GMT, cotatia barilului de titei Brent din Marea Nordului, cu livrare in luna septembrie, era in scadere cu 3,67%, pana la 95,93 dolari. In paralel, cotatia barilului de titei american West Texas ... citeste toata stirea