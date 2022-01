Pretul titeiului se apropie de 90 de dolari pe baril, in urma escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia

Pretul titeiului a urcat miercuri spre 90 de dolari pe baril, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, in urma escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia si a limitarii productiei, transmite Reuters, citat de Agerpres.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna martie a urcat cu 0,61 dolari, sau 0,70%, la valoarea de 88,81 dolari. In 20 ianuarie, cotatia atinsese 89,50 dolari, cel mai ridicat nivel din octombrie 2014.La ... citeste toata stirea