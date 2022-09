Preturile de referinta la gaze naturale in Europa cresc, dupa oprirea livrarilor prin Nord Stream

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august - 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters.Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru gazul natural in Europa, cotatiile pentru luna viitoare au urcat cu 12 euro, ajungand la 263 euro pentru un Megawatt ora (MWh), iar cotatiile pentru octombrie cu ... citeste toata stirea