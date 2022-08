Preturile gazelor naturale in Europa, aproape de un nivel record

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si in Asia au urcat aproape de niveluri record, cea mai grava criza energetica din ultimele decenii intensificand concurenta pentru asigurarea livrarilor, transmit DPA si Bloomberg.Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru gazul natural in Europa, cotatiile au urcat cu peste 6%, ajungand la aproape 316 euro pentru un Megawatt ora (MWh), dupa ce miercuri s-a inregistrat un avans de 13%. In ... citeste toata stirea