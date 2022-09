Previziune sumbra pentru romanii care au trecut de la ROBOR la IRCC

Previziune sumbra pentru romanii care se gandesc sa treaca sau au trecut deja de la ROBOR la IRCC. Potrivit reprezentantilor Coface Romania, cei care au credite legate de indicele IRCC vor plati rate duble anul viitor, comparativ cu acest an. In acelasi timp somajul va creste ca urmare a inchiderii unor capacitati industriale."ROBOR deja a crescut, pentru ca reactioneaza mai repede avand in vedere anticiparile inflationiste, fata de IRCC. IRCC, care este marcat de lichiditatea efectiva din ... citeste toata stirea