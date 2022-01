Prima masina din lume care isi poate schimba culoarea a fost prezentata la CES in Las Vegas

Producatorul german de automobile BMW a prezentat in aceasta saptamana prima masina din lume care isi schimba culoarea la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, transmite Reuters.Conceptul de masina, numit BMW iX Flow, foloseste tehnologia de cerneala electronica care se gaseste in mod normal in cititoarele electronice pentru a transforma exteriorul masinii intr-o varietate de modele in gri si alb.Atunci cand este stimulat de semnale electrice controlate de o aplicatie pentru telefon, ... citeste toata stirea