Programul Rabla 2022 va fi lansat in februarie

Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi lansate la inceputul lunii februarie si vor avea un buget de 1,2 miliarde lei in 2022, a anuntat joi ministrul Mediului, Tanczos Barna. Implementarea celor doua programe este planificata, pentru prima data, pe trei ani. De asemenea, beneficiarii pot preda doua masini mai vechi de 15 ani."In 2022 vom lansa aceste programe la inceputul lunii februarie. Este, dupa multi ani, primul an cand programul se lanseaza la inceputul anului. Acest lucru se ... citeste toata stirea