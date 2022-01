Proprietarul TikTok a avut venituri de aproximativ 58 de miliarde de dolari in 2021

Veniturile grupului chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, au crescut anul trecut cu 70% pana la aproximativ 58 de miliarde de dolari, informeaza Reuters citand doua surse din apropierea acestui dosar, scrie Agerpres.Sursa foto: www.tiktok.comChiar daca o crestere a veniturilor cu 70% in ritm anual este una impresionanta, pentru ByteDance este vorba de o incetinire, avand in vedere ca in 2020 veniturile sale totale au crescut cu 100% pana la 34,3 miliarde de ... citeste toata stirea