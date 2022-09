Propunerea CE e aproape imposibil de aplicat in Romania

Romania iese in evidenta la nivel european prin faptul ca este tara cu cel mai mic consum de energie per cap/ locuitor. Practic, invitatia Comisiei Europene de a mai stinge becul devine aproape imposibil de pus in practica pentru ca Romania nici nu prea mai are ce sa scoata din priza.Germanii consumau 6,4 MWh pe locuitor, Norvegia avea un consum de 23,3 MWh pe cap de locuitor in 2020, iar liderul absolut al consumului de energie pe cap de locuitor este Islanda, cu un nivel imposibil de egalat, ... citeste toata stirea