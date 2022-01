Raport: Tehnologia 5G va contribui cu pana la o mie de miliarde de euro la PIB-ul european in 2021-2025

Se estimeaza ca tehnologia 5G va contribui cu pana la 1.000 de miliarde de euro la PIB-ul european intre 2021 si 2025, cu potentialul de a crea sau de a transforma pana la 20 de milioane de locuri de munca in toate sectoarele economice, informeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un raport special referitor la implementarea unor retele 5G securizate in statele membre ale UE, scrie Agerpres.In ansamblu, auditul Curtii a aratat ca, in pofida sprijinului acordat de Comisie, exista intarzieri ... citeste toata stirea