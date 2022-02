Registrul Comertului: Peste 13.000 de firme si-au suspendat activitatea in 2021

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, in crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres.Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in 2021 au fost din Bucuresti, respectiv 1.285 (in crestere cu 13,12% fata de 2020), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 683 firme suspendate (in crestere cu 4,12%), Bihor - 562 firme (+9,98%) si Constanta - ... citeste toata stirea