Republica Moldova se asteapta la o crestere economica zero in 2022

Guvernul Republicii Moldova a inrautatit la zero previziunea privind avansul economiei in acest an, de la un nivel de 0,3% estimat anterior, citand impactul negativ al razboiului din tara vecina Ucraina si cresterea globala a pretului energiei, a anuntat miercuri Ministerul de Finante, transmite Reuters.Anul trecut, economia a crescut cu aproape 14%.Si previziunile privind inflatia in 2022 au fost revizuite la 29,5% (de la un nivel de 21,9% estimat anterior), in timp ce cursul de schimb ... citeste toata stirea