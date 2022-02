Reuniunile anuale ale FMI si Bancii Mondiale vor avea loc la Marrakesch abia in 2023

Fondul Monetar International si Banca Mondiala au anuntat luni ca au decis sa amane, pentru luna octombrie 2023, planurile care vizau organizarea reuniunilor anuale din 2022 la Marrakesch (Maroc), avand in vedere incertitudinea care exista in jurul pandemiei de COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres.In schimb, in acest an reuniunile FMI si Bancii Mondiale vor fi organizate la Washington, au informat cele doua institutii financiare internationale intr-un comunicat comun de presa, ... citeste toata stirea