Rezervarile de Paste pentru Litoral si Delta Dunarii, in crestere odata cu ridicarea restrictiilor

Rezervarile pentru vacanta de Paste, dar si pentru minivacanta de 1 Mai, sunt in crestere in aceasta perioada, trendul fiind sustinut de ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus."Interesul pentru pachetele turistice specifice Sarbatorilor Pascale este tot mai ridicat. In general, rezervarile pentru hotelurile si pensiunile din tara au inceput sa fie mai consistente dupa data de 1 aprilie, deci pe masura ce ne apropiem de sarbatori. Se remarca, pe fondul ridicarii ... citeste toata stirea