Romania, al doilea mare exportator de grau din UE, dupa Franta, in sezonul 2021/2022

Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2021/22, care s-a inchinat la data de 30 iunie, au urcat cu 6,8%, pana la 27,47 milioane tone, de la 25,71 milioane tone in sezonul 2020/21, arata datele publicate marti de Comisia Europeana, transmite Reuters.Cifrele furnizate de Executivul comunitar arata ca Franta a fost cel mai mare exportator de grau moale din UE, cu o cantitate de 8,276 milioane de tone exportata in sezonul 2021/22, urmata de Romania, cu o cantitate de 6,388 ... citeste toata stirea