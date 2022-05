Romania are cea mai mare crestere la inmatriculari auto din Europa

In primele patru luni ale anului, Romania se situeaza pe pozitia 14 in UE, cu un volum de 37.447 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand ce mai mare crestere din UE, de 35,6% comparativ cu ianuare-aprilie 2021, anunta ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA .In luna aprilie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 20,6% fata de aprilie 2021, la 684.506 unitati.Pe primele patru luni din 2022, au fost inmatriculate un numar de ... citeste toata stirea