Romania colecteaza din taxe si impozite mai putin decat Bulgaria

Cu 26% din PIB venituri fiscale (inclusiv contributii de asigurari) colectate in anii ultimi, Romania se situeaza cu mult in spatele statelor aflate la un nivel similar de dezvoltare, Polonia (cca. 36% din PIB) sau Ungaria (cca. 36,3% din PIB) si chiar in urma Bulgariei, cu 30,6% din PIB, potrivit Mediafax.Datele sunt din analiza realizata de un grup de lucru care a intreprins o cercetare privind regimul fiscal intern pornind de la marile urgente ale politicii economice in vremuri atat de