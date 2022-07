Valoarea comertul electronic european s-a ridicat la 718 miliarde de euro in 2021, iar Romania inregistreaza aproape jumatate din vanzarile online din Europa de Est, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Romane a Magazinelor Online.Cu o crestere de 13% la nivel european in 2021, pana la 718 miliarde de euro, comertul electronic a demonstrat ca a devenit si mai ferm ancorat in economie si societate, dupa ce in perioada pandemiei de COVID-19 a reprezentat pentru multi oameni principala sursa ... citeste toata stirea