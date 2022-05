Romania, printre tarile UE cu cele mai mari cresteri ale preturilor la electricitate pentru consumatorii casnici

Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au urcat semnificativ in semestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Romania s-a aflat printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri, in moneda nationala, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In semestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, preturile au crescut in toate statele membre UE, cu exceptia Slovaciei (minus 5,8%) si Ungariei (minus 0, ... citeste toata stirea