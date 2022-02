'Romania risca sa devina o tara unde se mananca resturile aruncate de Germania, Franta sau Italia!'

Europarlamentarul Daniel Buda a acuzat, sambata, la Antena3, un "faliment al clasei politice romanesti" si a pledat cauza dezvoltarii industriei de procesare alimentara in Romania, avertizand ca, in caz contrar, romanii vor ajunge sa consume "zgarciurile" aruncate de alte state europene."Traim un paradox in Romania, in conditiile in care avem asigurat din sursa interna doar 24% din necesarul de carne de porc. Restul il importam din Europa sau din afara UE. Asta, in conditiile in care tu, ca ... citeste toata stirea