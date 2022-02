Romania si Estonia sunt tarile UE cel mai putin dependente de importurile de energie

Uniunea Europeana a importat 57,5% din energia pe care a consumat-o in anul 2020, in scadere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu 2019, iar Romania este una din tarile membre cel mai putin dependente de importurile de energie, arata datele publicate de Eurostat, scrie Agerpres.Rata de dependenta de importurile de energie variaza intre peste 90% in Malta, Cipru si Luxemburg si pana la 10,52% in Estonia si 28,20% in Romania. Insa, in timp ce in Estonia rata de dependenta de ... citeste toata stirea