Romania va avea posibilitatea sa reduca TVA la alimente la 0% cel tarziu anul viitor, in conditiile in care noul sistem de TVA va fi adoptat in acest an si va putea fi transpus in legislatiile nationale cel tarziu in 2023, potrivit specialistilor PwC Romania."Odata ce Parlamentul UE va emite avizul cu privire la propunerea de modificare a directivei de TVA, Consiliul o va adopta in mod oficial si statele membre vor avea obligatia de a o transpune in legislatia nationala. Prin urmare, la ... citeste toata stirea