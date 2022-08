Romanii care vor sa ia bani de la banca trebuie sa dea un test inainte!

Romanii care vor sa ia un credit de la banca ar putea fi obligati sa completeze un formular online prin care sa demonstreze ca au cunostinte de educatie financiara.Una dintre intrebarile la care ar trebui sa raspunda ar fi: ce este ROBOR? O astfel de propunere a fost lansata de Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorului."Aceasta propunere a aparut ca urmare a unei discutii si intalniri pe care am avut-o cu Asociatia Romana a Bancilor, in cadrul careia am analizat aceste situatii in ... citeste toata stirea