Romanii cumpara mai multe produse romanesti decat in anii trecuti

Produsele romanesti din rafturile magazinelor sunt cu 30% mai cautate decat in anii precedenti, conform studiului realizat de Cooperativa Esara Mea. Printre cele mai cumparate alimente produse in Romania se numara semintele si uleiul de floarea soarelui, ouale, branzeturile si lactatele, faina si muraturile.Sursa citata semnaleaza ca preferinta romanilor intervievati la raft pentru produsele romanesti a crescut, in detrimentul celor fabricate in afara tarii, in special in randul publicului ... citeste toata stirea