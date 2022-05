Rusia isi va rambursa datoria externa in ruble

Rusia va asigura serviciul datoriei externe in ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capat, incepand de miercuri, unei exceptii care permitea Moscovei sa isi ramburseze datoriile in dolari, a anuntat Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg."Actuala situatie nu are nimic in comun cu cea din 1998, cand Rusia nu avea suficiente fonduri pentru a-si plati datoriile", a subliniat in comunicat ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, facand referire la anul in care Rusia a intrat in ... citeste toata stirea