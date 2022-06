Rusia nu se asteapta sa taie gazele altor clienti europeni

Rusia a anuntat joi ca nu se asteapta ca Gazprom sa reduca livrarile de gaze catre alti clienti europeni si a precizat ca schema prin care cumparatorii platesc in ruble pentru gaze functioneaza asa cum era planificat, transmite Reuters.Gazprom a intrerupt de la 1 iunie livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, scrie Agerpres.Gazprom Export a cerut clientilor ... citeste toata stirea