Salonul auto de la Detroit se reia intr-o noua abordare

Salonul auto de la Detroit (Detroit Auto Show) isi va face miercuri revenirea intr-o noua abordare, dupa doi ani in care a fost trecut pe plan secundar din cauza pandemiei de Covid-19, informeaza AFP.Evenimentul se va derula in septembrie, in loc de ianuarie ca pana acum, in ideea de a putea fi organizat, partial, in exterior. In plus, salonul va oferi un loc numeroaselor vehicule electrice, semn al primilor pasi spre o tranzitie lunga a industriei auto americane. Presedintele Joe Biden ... citeste toata stirea