Samsung negociaza majorarea cu pana la 20% a preturilor cipurilor

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd este in negocieri cu clientii privind majorarea cu pana la 20% a preturilor cipurilor produse pe baza de contract, a anuntat vineri Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.Decizia, care ar urma sa fie aplicata din semestrul doi din 2022, este parte a incercarilor industriei de a majora preturile pentru a acoperi cresterea costurilor logistice si a materiilor prime, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres. ... citeste toata stirea