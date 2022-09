Scumpirea laptelui creste pretul cascavalului pana la 100 lei / kg

Scumpirea laptelui va aduce cresteri de preturi pentru toate lactatele si branzeturile. Pretul unui kilogram de cascaval sau branza maturata va ajunge in retail la 100 lei/kg.Ca urmare a scumpirii materiei prime si a costurilor mai mari cu productia pe care le au procesatorii, dar si a adaosurilor ridicate practicate de retaileri, pretul unui kilogram de cascaval sau branza maturata, facute 100% din lapte de vaca, va ajunge in retail la 100 lei/kg pana la finalul acestui an, considera Dorin ... citeste toata stirea