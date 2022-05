Seful E.ON: Trebuie sa ne asteptam in orice moment la oprirea livrarilor de gaze rusesti

Germania trebuie sa fie pregatita in orice moment pentru perturbari majore ale livrarilor de gaze rusesti, a afirmat luni directorul general al companiei energetice E.ON, Leonhard Birnbaum, intr-un interviu acordat publicatiei Frankfurter Allgemeine Zeitung, adaugand ca trebuie actualizate rapid actualele planuri de urgenta, transmite Reuters."Trebuie sa ne asteptam in orice moment la oprirea livrarilor. Daca va fi in mai sau in toamna, este aproape irelevant. Pentru a fi pregatiti, trebuie ... citeste toata stirea