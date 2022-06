Seful IEA avertizeaza ca o iarna lunga si grea ar putea provoca o penurie de energie in Europa

Europa s-ar putea confrunta iarna viitoare cu o penurie de energie, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a adancit criza energetica din regiune, a avertizat miercuri Fatih Birol, seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters.Fatih Birol"Sunt in mod special ingrijorat de piata gazelor naturale ... daca va fi o iarna lunga si grea, vom vedea multe zile dificile", a declarat Birol la conferinta anuala a IEA' privind eficienta energetica, care are loc in Sonderborg, ... citeste toata stirea