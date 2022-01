Seful Renault anunta ca Dacia nu se scumpeste

Brandul Renault vrea ca pana in 2030 sa vanda in Europa doar vehicule electrice, fata de obiectivul precedent de 90%, a anuntat joi directorul general Luca de Meo, adaugand ca "va urma Dacia, iar electrificarea ei va fi realizata astfel incat nu vom majora preturile", transmite AFP, citata de stiripesurse.ro.Renault a decis sa produca in China modelul electric Dacia Spring."Pregatim conditiile pentru ca Renault sa fie un brand 100% electric pana in 2030", le-a spus jurnalistilor Luca de Meo ... citeste toata stirea