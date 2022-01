Sondaj: Europenii sunt dispusi sa plateasca in plus pentru masini noi cu emisii mai reduse

Peste trei sferturi dintre europeni (76%) considera ca producatorii de masini ar trebui sa fie obligati legal sa reduca emisiile de la masinile noi cat de mult se poate tehnologic, in timp ce aproape doua treimi (65%) ar fi dispusi sa plateasca pana la 500 de euro in plus pentru un vehicul nou cu emisii mai mici, arata datele unui sondaj realizat de Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (T&E), pe platforma YouGov, scrie Agerpres."Industria auto sustine ca reducerea emisiilor unui ... citeste toata stirea