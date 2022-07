Sondaj: Romanii vor aloca un buget mediu de aproape 2.900 de lei pentru vacanta

Aproximativ un sfert dintre romani (26%) intentioneaza sa calatoreasca in strainatate, in aceasta vara, bugetul mediu alocat pentru o vacanta fiind de aproape 2.900 de lei, arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Reveal Marketing Research, la comanda Revolut.Cercetarea de specialitate releva faptul ca, in 2022, circa trei sferturi (71%) dintre romani intentioneaza sa aleaga destinatii locale/ interne pentru vacantele de vara, o potentiala motivatie fiind dorinta de a preveni ... citeste toata stirea