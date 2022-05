Statele UE au aprobat suspendarea taxelor vamale pentru produsele ucrainene

Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta cele 27 de state membre, a aprobat, marti, eliminarea, timp de un an, a taxelor de import pentru toate produsele importate din Ucraina, in ideea de a sustine economia acestei tari atacata de Rusia, informeaza AFP.Aceasta masura, care a fost propusa de Comisia Europeana in data de 27 aprilie, a fost aprobata deja de Parlamentul European la data de 19 mai. Intrucat regulamentul a fost adoptat atat de Parlamentul European, cat si de Consiliu, acesta va ... citeste toata stirea