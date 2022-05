Tur-operatorii vor putea primi 40 de euro pentru fiecare turist strain ce petrece minimum 4 nopti in Romania

Operatorii din turism vor putea primi 40 de euro pentru fiecare turist strain care a achizitionat si platit, printr-o agentie organizatoare de turism de incoming in Romania, un sejur turistic sau circuit de cel putin patru nopti de cazare in tara noastra, prevede un proiect privind schema de ajutor de minimis publicat in consultare publica de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT)."Incomingul este deosebit de important, fiind o activitate de export pentru tara, prin contributia de ... citeste toata stirea