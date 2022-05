Turismul se redreseaza in Europa, dupa atenuarea restrictiilor

Lanturile hoteliere si companiile aeriene din Europa vad o redresare a rezervarilor la niveluri care nu au mai fost inregistrate de dinainte de pandemie, fiind populare in special calatoriile mai scurte, deoarece turistii raman prudenti in privinta rutelor de mare distanta, transmite Reuters.Totusi, se mentin dificultatile, in urma cresterii costurilor si a lipsei de personal, ceea ce duce la anularea unor zboruri. In pofida acestor probleme, companiile aeriene estimeaza revenirea la ... citeste toata stirea