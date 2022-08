UE a aprobat o schema romaneasca pentru sprijinirea companiilor afectate de pandemie

Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca, in valoare de 358 de milioane de euro (aproximativ 1,7 miliarde de lei), pentru sprijinirea companiilor in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Masura va fi deschisa companiilor micro, mici si medii afectate de pandemia de coronavirus si active in sectoarele manufacturier, comert angro si cu amanuntul si ... citeste toata stirea