UE are depozitele de gaze umplute in proportie de peste 80%

Uniunea Europeana a reusit sa umple depozitele de gaze in proportie de peste 80% pentru a face fata iernii viitoare, insa va trebui ca in martie sa aiba un grad de umplere de cel putin 40% pentru a putea infrunta sezonul rece 2023-2024, conform calculelor Comisiei Europene, informeaza agentia EFE."Va trebui sa tinem cont nu doar de iarna aceasta, ci si de cele care vor urma. Va trebui sa vedem in martie. Procentul ar trebui sa fie de 40 % pentru a face fata si iernii de anul viitor", a ... citeste toata stirea