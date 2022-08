Ungaria vrea majorarea livrarilor de gaze de la Gazprom

Ungaria va continua discutiile cu Rusia privind majorarea livrarilor de gaze si se asteapta sa ajunga la un acord cu Gazprom privind cresterea aprovizionarii de luna viitoare, a anuntat luni ministrul de Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters.Szijjarto a facut o deplasare neprevazuta la Moscova in iulie, pentru a discuta despre achizitionarea a 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaz, care sa se adauge celor 4,5 miliarde livrate in fiecare an Budapestei inainte de conflictul ... citeste toata stirea