Uniunea Europeana: Statele membre aproba sfarsitul motoarelor termice in 2035

Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP.Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna incetarea de facto a vanzarilor de vehicule pe benzina si diesel in UE incepand cu 2035. Masura trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor climatice, in special neutralitatea carbonului pana in 2050, ... citeste toata stirea