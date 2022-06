Vacantele romanilor date peste cap din cauza grevelor din aeroporturi!

Cine vrea sa-si faca vacanta de vara in strainatate s-ar putea lovi de surprize neplacute din cauza grevelor in cascada anuntate de marile aeroporturi din Europa. Ce zboruri vor fi anulateAngajatii companiilor aeriene, cei de la securitate, dar si cei de pe alte sectoare spun ca vor protesta din cauza programului de lucru mult prea incarcat. Mai multe zboruri au fost anulate deja din aceasta cauza.Mai exact, agentii de securitate de pe aeroportul din Bruxelles vor intra in greva pe 20 iunie ... citeste toata stirea