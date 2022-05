Vanzarile Pfizer au depasit estimarile in primul trimestru din 2022

Producatorul american de medicamente Pfizer Inc a raportat marti vanzari trimestriale peste asteptari, in urma succesului vaccinului COVID-19 dezvoltat impreuna cu grupul german BioNTech SE, si a tratamentului Paxlovid pentru pacientii afectati de forme mai putin severe de COVID-19, transmite AP, citata de Agerpres.In primul trimestru din 2022, vaccinul Pfizer-BioNTech, comercializat sub denumirea Comirnaty, a avut vanzari de peste 13 miliarde dolari, iar Paxlovid a generat vanzari de 1,5 ... citeste toata stirea